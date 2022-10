Documentaire van Peltenaar Michiel Thomas bereikt miljoenenpubliek op Apple TV en iTunes

door Dirk Billion

Vanaf vandaag is de documentaire 'Gemmel & Tim' van Peltenaar Michiel Thomas beschikbaar op Apple TV en iTunes. Het is een gigantische stap voor de regisseur om zijn docu te ontsluiten voor een miljoenenpubliek. De documentaire vertelt het verhaal van de tragische dood van twee homoseksuele Afro-Amerikaanse mannen. Voor Thomas, die in Los Angeles woont, is dit de derde succesvolle documentaire die hij maakte.