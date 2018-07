Dode wolf van Opoeteren liep weg van roedel uit het Duitse Nedersaksen

Niet alleen wij, de mensen, hebben last van de hitte. Ook de dieren lijden onder het warme weer en zijn op zoek naar afkoeling. Alleen hebben ze die niet altijd. Vooral egels en vogels in de natuur hebben water nodig om te overleven. Het kan helpen om schaaltjes met drinkwater in de tuin te zetten. In het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek hebben ze er iets origineels op gevonden. Daar delen ze ijsjes uit aan de apen.