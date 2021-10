Bij een zwaar verkeersongeval in Bilzen is deze ochtend een 56-jarige man uit Hoeselt om het leven gekomen. Het slachtoffer botste met zijn scooter tegen een auto en overleefde de klap niet. Het ongeval vond rond 8 uur plaats op de Riemsterweg in Grote-Spouwen. Om een nog onduidelijke reden kwam het op het kruispunt met de Kellerstraat tot een botsing tussen de scooter en een wagen. Voor de 56-jarige Hoeselaar, die onderweg was naar zijn werk, was de klap fataal. De bestuurder van de wagen was in shock na de aanrijding. Het Parket van Limburg stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. Het verkeer tussen Riemst en Bilzen werd een tijdlang omgeleid.