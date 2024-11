Nergens anders in Limburg brengen trajectcontroles per inwoner zoveel geld in het laatje als in Zutendaal en Houthalen-Helchteren. Maar ook Oudsbergen, Genk, Bilzen en andere Limburgse gemeenten spekken steeds vaker de gemeentekas met geld van snelheidsboetes door trajectcontroles. Vlaams minister van Mobiliteit Annick Deridder gaat een onderzoek instellen naar wat ze noemt de wildgroei aan trajectcontroles. Is het de gemeente te doen om de verkeersveiligheid te verhogen of wil het gemeentebestuur op een gemakkelijke manier geld verdienen op kap van de automobilisten? Deridder volgt daarmee partijgenoot Wouter Raskin uit Bilzen die het verdienmodel van de trajectcontroles al jaren aanklaagt.