Dodelijk verkeersongeval in Vroenhoven

Voor de Amerikaanse president Donald Trump is het een wondermiddel en ook in sommige Limburgse ziekenhuizen wordt het gebruikt. Hydroxychloroquine oftewel Plaquenil. Een maand geleden berichtten we in ons nieuws al over een Franse studie die het anti-malariamiddel naar voren schoof als mogelijke oplossing tegen COVID 19. Intussen gebruiken ze het ook in het Jessa Ziekenhuis en in het Sint-Trudo ziekenhuis. Maar daar wordt het niet als wondermiddel gezien.