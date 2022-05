Dodelijk werkongeval bij bloemenkwekerij in Bilzen

In Rekem bij Lanaken heeft een brand gewoed in het bos aan de Daalbroekstraat. De natuur is erg droog en het vuur kon zich snel verspreiden. Hoe de brand is ontstaan, is onduidelijk. In de Limburgse natuur geldt code oranje. Het brandgevaar is dus hoog. Natuurbeheerders zijn waakzaam en de brandtorens zijn bemand.