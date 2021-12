Een Roemeense seizoensarbeider wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in het kader van de dodelijke steekpartij die afgelopen weekend op een fruitbedrijf in Alken plaatsvond. De feiten speelden zich in de nacht van zaterdag op zondag af bij een fruitteler in de Alkerstraat in Alken. Rond half twee ontstond daar ruzie in een woonblok waar vijf Roemeense seizoensarbeiders verbleven. De 56-jarige verdachte kreeg tijdens een kaartspelletje ruzie met een landgenoot. Die ruzie mondde uit in een steekpartij met fatale gevolgen voor het 40-jarige slachtoffer. De verdachte verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter, die dan over zijn aanhouding beslist. Het parket van Limburg vorderde een onderzoeksrechter wegens moord. Herbekijk hier het verslag over de dodelijke steekpartij uit het TVL Nieuws van 19/12/21: