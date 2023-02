Dodelijke steekpartij: dader verdacht van doodslag, nog geen sprake van wettige zelfverdediging

door Luc Moons

De inbreker die na een schermutseling in een superette in Houthalen werd doodgestoken met een mes, is een 36-jarige man uit Lummen. Op dit ogenblik gaat het gerecht er van uit dat hij het pand binnendrong om te stelen. Uit het voorlopige onderzoek blijkt ook dat hij geen bekende is van de eigenaar. De zaakvoerder, een 48-jarige Zonhovenaar, is aangehouden op verdenking van doodslag. Van wettige zelfverdediging is volgens het parket van Limburg geen sprake, tenzij dat kan bewezen worden. Dat moet blijken uit het verdere onderzoek. Er volgt nog een autopsie op het lichaam en camerabeelden worden nog geanalyseerd.