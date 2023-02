Twee dagen na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, vluchtte de Oekraïense Natasha voor de gruwel van het oorlogsgeweld. Ze kwam in Genk terecht en na een jaar spreekt ze al vlot Nederlands. Ze volgt elke dag Nederlandse les èn heeft werk. Ze is aan de slag als poetsvrouw, terwijl ze in Donetsk, in de Donbas, lerares geschiedenis was. "Wat ook de job is, werken is voor mij de beste manier om te integreren", zegt ze. Voorlopig denkt ze er niet aan om terug te keren naar Oekraïne. Het is er te gevaarlijk. Haar moedertaal is Russisch en dat ligt gevoelig in Oekraïne. Of hoe ze zich een gevangene voelt in haar eigen land.