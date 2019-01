Dodelijke steekpartij in Lanaken komt morgen voor assisen

Vanochtend troffen enkele bouwvakkers een levenloos lichaam aan toen ze een bouwwerf in de Maastrichtersteenweg in Hasselt betraden. Politie LRH voert onderzoek naar het verdacht overlijden. Toen enkele bouwvakkers na de kerstvakantie de bouwwerf in de Maastrichtersteenweg weer betraden, vonden ze een lichaam. De mannen contacteerden meteen de politie. Het lab is ter plaatse en voert het sporenonderzoek naar het verdacht overlijden. De politie zette een drone in om de omgeving te scannen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is.Meer nieuws volgt.