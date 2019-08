'Dodenbaan' tussen Neeroeteren en Kinrooi eist opnieuw twee slachtoffers

In Hasselt belandt een wagen in het Albertkanaal. Vermoedelijk viel de bestuurster van de wagen in slaap. Mensen die een terrasje deden aan de overkant van het kanaal zagen het ongeval gebeuren.Het ziet ernaar uit dat we pas maandag weten met wie Bart De Wever een Vlaamse regering wil vormen. Het Vlaams Belang wordt gedumpt, maar Vlaams Belang-onderhandelaar Chris Janssens roept De Wever op om het signaal van de kiezer niet te negeren. Heel wat Limburgers hebben vandaag een ongewenste reclame-sms ontvangen via het nummer 8850. De politie roept op om zeker aangifte te doen als er sprake is van geldverlies. De elektriciteitscentrale van Langerlo wordt in het najaar afgebroken. Op de site van 22 hectare komt een nieuw bedrijventerrein. En speelplein Hebbeding in hebbeding bezorgt jongeren met een beperking een leuke vakantie.