'Doe jij ook mee?' aan de Virga Jessefeesten

- De Stad Bree gaat alle mogelijke juridische middelen inzetten om te verhinderen dat curatoren vrijdag bewoners op straat zetten na het faillissement van Triamant. De stad gaat tegelijkertijd op zoek naar overnemers. - De onderwijscampus in Diepenbeek krijgt een biomedisch onderzoekscomplex en een revalidatielab dat uniek is in Europa. De projecten kosten 14 miljoen euro. - We hebben bijzondere beelden van Vlaams minister Jo Brouns die een nieuwe kant van zichzelf laat zien tijdens de Held van het Veld.- Premier Alexander De Croo plukt de eerste peren in Sint-Truiden. De Boerenbond wil dat seizoensarbeiders flexibeler kunnen worden ingezet. - En het dierenasiel in Genk zoekt vrijwilligers. Sinds de coronacrisis is het nog altijd erg druk in het asiel.