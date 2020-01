Dolle achtervolging van mobilhome eindigt in Maasmechelen

De politie van Bilzen-Hoeselt-Riemst vond maandagmiddag twee liter speed in frisdrankflessen in een wagen van twee twintigers. De twee mannen zijn gearresteerd. Rond half vijf hielden enkele agenten in het centrum van Bilzen een voertuig uit Sittard tegen. De 22-jarige bestuurder en de 24-jarige passagier werden in het bezit gevonden van gebruikshoeveelheden marihuana. Tijdens het doorzoeken van het voertuig werden ook nog eens twee (frisdrank-) flessen aangetroffen die 2 liter zuivere vloeibare speed bleken te bevatten. Beide verdachten werden ter plaatse gearresteerd en vervolgens overgebracht naar het commissariaat van Bilzen. In opdracht van het Parket Limburg werden de twee verdachten onderworpen aan een uitgebreid verhoor.De politie nam ook vingerafdrukken en foto’s in het kader van de handel in verdovende middelen. De vloeibare speed en de marihuana zijn in beslag genomen. Alsook de aangetroffen gsm-toestellen die nu worden uitgelezen. De 22-jarige bestuurder bleek onder invloed van marihuana te rijden. Hij moest zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren voor 15 dagen. Op dinsdag werden de twee voorgeleid. De bestuurder is aangehouden en werd overgebracht naar de gevangenis.