"Een mooi compliment voor een groep waarvan een aantal jongens vorig jaar nog was afgeschreven." Dat zei Genk-trainer Wouter Vrancken over de lof die z'n team krijgt. Zo is Racing Genk voor heel wat waarnemers nu al een zekerheid voor Play-off 1. Vrancken oogst lof en intussen wil de club zijn contract van onbepaalde duur omzetten in een duurzamer meerjarig contract. Iets wat zelfs voor Vrancken een verrassing was.