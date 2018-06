Don Bosco Genk hangt schooluniform aan de haak

Vandaag stelden de leerlingen van basisschool De Beerring in Beringen hun robothond ‘Flipie’ voor. In het kader van het project MyMachine Vlaanderen realiseerden leerlingen uit de lagere en middelbare school samen met studenten van de hogeschool hun “droommachine”. Met dit initiatief wil vzw MyMachine ondernemingszin, creativiteit en kruisbestuiving stimuleren, en bij kinderen de interesse wekken voor wetenschap en technologie. In totaal namen meer dan 400 leerlingen uit 23 scholen in Vlaanderen deel aan het project.