Confederatie Bouw Limburg en Hogeschool PXL startten 3 jaar geleden met een excellentieprogramma voor bouwstudenten. Het doel was om topstudenten bachelor bouw sneller volwaardig aan de slag krijgen in bouwbedrijven. Vandaag gaven de studenten hun ‘final pitch’ in de hoop de hoofdprijs in de wacht te slepen: een cheque ter waarde van 3 jaar inschrijvingsgeld. PXL Honours, zo heet het excellentieprogramma. PXL Honours werd ontwikkeld voor de sterk gemotiveerde studenten die op zoek zijn naar extra uitdagingen, studenten die zich willen onderscheiden op de arbeidsmarkt en de concurrentie een stapje voor willen zijn bij selecties. PXL-bouwstudenten die meer kunnen en willen dan in hun reguliere opleiding, kregen vanaf augustus de kans om – nog tijdens hun studies – sneller, langer en volwaardiger (met meer verantwoordelijkheden) in bouwbedrijven aan de slag te gaan. Hun beloning: een ruimer en actiever netwerk, een uitbreiding van hun diploma, gratis extra vakopleidingen en - voor de primus – een volledige terugbetaling van 3 jaar inschrijvingsgeld aan de hogeschool. Hogeschool PXL werkt hiervoor samen met Confederatie Bouw Limburg. Gemotiveerde studenten pitchen zelf hun projectvoorstellen aan Confederatie Bouw Limburg en een groep van partnerbedrijven uit de bouwsector. “De Limburgse bouwbedrijven staan hier echt om te springen.”, aldus Chris Slaets, directeur van Confederatie Bouw Limburg. “De sector is continu op zoek naar gemotiveerde jongeren en verwacht van hen ook heel wat beroepsspecifieke skills. Onze bouwbedrijven zijn volop in transitie door de digitalisering en dus is het belangrijk dat toptalenten in een zo vroeg mogelijk stadium ‘on the job’ hun latere beroepspraktijk leren kennen en zo ook een rolmodel kunnen zijn voor anderen."Vandaag was het D-day en moesten de studenten (Tibo Bruyninckx, Jan Rosvelds en Brecht Witkowski) hun final pitch geven voor een twaalfkoppige jury. Het was uiteindelijk Brecht Witkowski die de jury kon overtuigen van zijn afgelegd traject binnen Colas waar hij als student niet enkel de nieuwe technieken zoals GPS meting wist te behappen, maar vooral de capaciteit bezat om op zijn jonge leeftijd al direct inzetbaar te zijn als Werfleider Asfalt. Hij mocht de cadeaucheque ter waarde van 3 jaar inschrijvingsgeld in ontvangst nemen.