Dood Ivana Smit wordt in Maleisië toch onderzocht als moord

De lokale politie van kanton Borgloon is op zoek naar getuigen van de brandstichting in Hoepertingen. In de nacht van 21 op 22 september werd er een hoeve in brand gestoken terwijl de bewoners boven lagen te slapen. Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe twee mannen de deuren en muren van de woning met brandversnellers overgieten en vervolgens alles in brand steken. De bewoners getuigen over de feiten in het VTM-programma Faroek.