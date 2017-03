Doodrijder vluchtmisdrijf Voeren vrijgelaten

Het parket van Limburg stelt vast dat het aantal home-invasions in onze provincie de laatste maanden opvallend is toegenomen. Bij een home-invasion breken onbekenden binnen in een woning en gaan ze bewust de confrontatie aan met de bewoner. De inbrekers gaan daarbij ook steeds driester te werk. Voor de Limburgse politiediensten is dit fenomeen moeilijk te bestrijden omdat de inbrekers ook vaak overdag werken.