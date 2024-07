Door Limburgse innovatie moeten supermarkten tachtig procent minder vlees weggooien

door Dirk Billion

Vers verpakte voeding in onder andere de Delhaize-supermarkt in Maasmechelen is vanaf vandaag dubbel zolang houdbaar. Dat komt door een innovatie van Dispogroup uit Borgloon die een nieuwe standaard zet in de verpakkinsgindustrie. Ze wikkelen uw vers gedraaid gehakt niet meer in plastic maar sealen het met gebruik van een onschadelijk gas. Dat bestaat al in de grootindustrie maar Dispogroup maakt het toegankelijk voor de supermarkt. Die zal tot tachtig procent minder vlees moeten weggoooien. Investeringsmaatschappij LRM geeft Dispogroup daarvoor een financiële lening.