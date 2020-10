Doorbraak in onderzoek naar hoevemoord: 65-jarige man van slachtoffer opgepakt

In de stationsbuurt van Hasselt zijn afgelopen nacht twee gewonden gevallen bij een uit de hand gelopen ruzie. Eén slachtoffer werd met zware verwondingen in het aangezicht overgebracht naar het ziekenhuis. In totaal werden vijf verdachten gearresteerd. Afgelopen nacht rond 1 uur kreeg de politie Limburg Regio Hoofdstad een melding binnen van een vechtpartij in een appartementsgebouw op de Bampslaan. Het bleek om een uit de hand gelopen ruzie te gaan. Een 23-jarige man uit Zutendaal en een 29-jarige man uit Hasselt werden gewond afgevoerd. Eén van hen liep zware verwondingen op in het aangezicht, en verblijft nog steeds in het ziekenhuis. In totaal werden vijf verdachten gearresteerd en meegenomen naar het politiebureau. De politie LRH is een onderzoek gestart. Later volgt meer in het TVL Nieuws.