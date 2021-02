Politie CARMA voerde maandagochtend in het kader van een lopend drugsonderzoek drie huiszoekingen uit in Kinrooi. Op elke locatie trof de politie een cannabisplantage aan. Vier personen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Speurders van de politie CARMA vielen maandagochtend binnen in twee woningen in de Smeetsstraat en in een woning op de Rondstraat in Kinrooi. In de eerste woning in de Smeetsstraat trof werd een plantage aangetroffen in de kelder. In twee kweekruimtes stonden 550 cannabisplanten. Ook werd er diefstal van elektriciteit vastgesteld. De politie arresteerde de bewoners, een 38-jarige vrouw en een 40-jarige man, ter plaatse. In een tweede woning op de Smeetsstraat werd ook een cannabisplantage in de kelder aangetroffen. In twee kweekruimtes stonden in totaal 593 planten. Ook hier werd diefstal van elektriciteit vastgesteld. De bewoners, een 60-jarige vrouw en een 63-jarige man, werden ter plaatse in de boeien geslagen. Ook in de Rondstraat, in een woning in aanbouw, viel de politie binnen. In de kelder troffen zij een plantage van 884 planten aan. De planten stonden verspreid over twee kweekruimtes. Een 600-tal planten waren pas geoogst en lagen te drogen in een droogruimte. Om de installatie van elektriciteit te voorzien werd gebruik gemaakt van illegale aftakkingen. Het gerechtelijk labo voerde een sporenonderzoek uit in de drie woningen. De installaties werden ontmanteld en vernietigd door de Civiele Bescherming. De vier verdachten werden dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besloot de twee vrouwen en de 40-jarige man aan te houden. De politie CARMA en het parket Limburg voeren verder onderzoek.