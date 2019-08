DOVO onderzoekt verdacht pakket dat werd afgegeven bij deurwaarder in Beringen

De politie van Limburg Regio Hoofdstad heeft camerabeelden verspreid van vier gemaskerde mannen die betrokken waren bij een gewapende overval op het Theatercafé in Hasselt. Op zaterdag 6 juli rond half elf ’s avonds stappen de vier allemaal achter uit een onbekend voertuig en lopen het café binnen op de Kunstlaan. Het gaat vermoedelijk om een donker gekleurd voertuig, de mannen zijn in het zwart gekleed. Ze bedreigen het personeel van de zaak met vuurwapens en messen, en gaan uiteindelijk aan de haal met een aanzienlijke buit. De politie is nu op zoek naar getuigen die deze zondagavond iets verdachts hebben opgemerkt in de omgeving van het Theatercafé of meer informatie hebben over het onbekende voertuig. Wie meer info heeft, wordt gevraagd om de politie te contacteren op het nummer 011 938 938.