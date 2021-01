De politie van Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft gisterenavond een bestuurster uit Maaseik betrapt op het rijden onder invloed van drugs. De dame reed op een ruilverkavelingsweg in Spouwen, bij Bilzen toen ze werd tegengehouden voor een controle. Het rijbewijs van de vrouw is ingetrokken. Op maandag 25/01/2021 rond 17u00 heeft een interventieploeg van de lokale politie Bilzen – Hoeselt- Riemst een automobiliste gecontroleerd op de Rode Kruislaan in Bilzen. De bestuurster had de aandacht getrokken van de patrouillerende ploeg toen zij op de ruilverkavelingsweg tussen de Keistraat en de Rode Kruislaan reed. Op deze weg mogen enkel voetgangers, fietsers, ruiters en landbouwvoertuigen zich verplaatsen.Positief voor amfetaminesBij de controle bleek de bestuurster geen alcohol gedronken te hebben. Maar omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd een speekseltest opgelegd. De test tekende positief voor het gebruik van amfetamines. De 37-jarige bestuurster uit Maaseik moest haar rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen afgeven.Speed in wagenTijdens de controle werd in het voertuig een gebruikershoeveelheid speed aangetroffen. De drugs werden in beslag genomen en de bestuurster kreeg daarvoor een bijkomend proces-verbaal. De vrouw zal later uitgenodigd worden voor vingerafdrukken en foto's en om een verklaring af te leggen op het commissariaat van Bilzen.Voor de inbreuk inzake het negeren van het verbod de ruilverkavelingsweg op te rijden, werd tenslotte een derde proces-verbaal opgesteld. De bestuurster zal zich later moeten verantwoorden bij de politierechter.