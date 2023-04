Drie jongeren hebben een nomadisch dorp opgericht op de site van Hogeschool PXL.

Wie nog een tafel in een restaurant wil reserveren voor op Paasdag, is er aan voor de moeite, want veel restaurants zitten al helemaal volgeboekt. Veel Limburgse families willen dan ook graag Pasen vieren met een lekker menu. Sterrenrestaurant Innesto in Zonhoven is normaal op zondag gesloten, maar voor deze feestdag maakt hij een uitzondering.