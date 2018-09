Drie Limburgse kanshebbers voor wereldkampioenschap wielrennen

Racing Genk is leider af nadat het niet verder kwam dan een spectaculair 3-3 gelijkspel op het veld van KV Kortrijk. Het team van Philippe Clement kwam in het slot op achterstand, maar knokte zich terug in de match. Voor de derde keer op rij mistte Genk ook een strafschop. Topschutter Ruslan Malinovskyi pakte in de slotminuut nog een rode kaart, en is zo geschorst voor de topper tegen Anderlecht.