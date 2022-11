Drie mannen met geweld beroofd in Beek

door Tine Oyen

In Beek in Bree zijn drie mannen beroofd en in elkaar geslagen bij de verkoop van twee minipaarden. De kopers waren nog maar net weggereden met de paarden toen drie mannen de verkoopsom van 2.500 euro kwamen stelen. De feiten vonden gisterenavond rond half 9 plaats. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Lokale politie CARMA voerde een buurtonderzoek uit. Later op de avond werden bij een huiszoeking in Bocholt twee verdachten gearresteerd.