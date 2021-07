Drie op vier bedrijven maken zich zorgen over watertekort

Feest bij metaalbouwer Breetec, want op 15 juli blaast het 40 kaarsjes uit. Het familiebedrijf uit As trakteert zichzelf met een nieuwbouw van 1,2 miljoen euro. “Op de dag dat België in lockdown ging, tekenden we het contract met de aannemer”, vertelt Sandra Beckers, die samen met haar broer Koen en André Lippens de dagelijkse leiding heeft. Breetec is marktleider in de productie en verkoop van ademventielen voor silo’s en opslagtanks. Deze veiligheidsventielen worden vooral in Europa en Noord-Amerika gebruikt, in de biogas- en chemiesector. Naast de ademventielen richt Breetec zich ook op metaalbouw. Het familiebedrijf produceert metalen constructies voor de zware industrie. Nieuwbouw Het nieuwe gebouw van Breetec ligt aanpalend aan de ‘oude’ gebouwen en dient als extra werkplaats en kantoor. “We zijn heel trots op het resultaat. Het nieuwe pand heeft een oppervlakte van 1.000m2”, vertelt Koen Beckers. “Hiermee genieten we van 30% tot 40% meer capaciteit. We blijven ook actief in het andere gebouw, waardoor we een dubbele werkeenheid hebben.” De datum van de ondertekening van het contract met de aannemer is opmerkelijk. 13 maart 2020, precies de dag dat België de eerste lockdown instapte. “De aannemer vroeg nog of we zeker waren, want hij had ons telefoontje niet meer verwacht”, blikt Sandra Beckers terug. “Dat was toch even spannend.” Eerste zaadje in 2013 Het eerste zaadje van het nieuwe pand werd al in 2013 gepland met de aankoop van de aanpalende gronden. Twee jaar later stapten Sandra en Koen mee in de zaak. “De ideeën voor het nieuwe pand liepen gelijk met de periode waarin Koen en ik de zaak in 2015 van ons vader hebben overgenomen. Eigenlijk was het ons eerste project”, zegt Sandra. “Een overname, de opstart van onze vestiging in Tsjechië, een grote personeelswissel, … Dat was zeker een uitdaging, maar alles is vlot verlopen”, vertelt Koen. “Eind augustus, begin september vorig jaar zijn we gestart met de afbraak en opbouw en op een doorlooptijd van 9 maanden was het pand klaar.” 10 tot 15 mensen extra Met het nieuwe en grotere pand heeft Breetec ook nood aan extra mensen. “Het doel is en blijft om organisch te groeien, maar op termijn mikken we zeker op tien tot vijftien extra mensen”, vertelt André Lippens. “Voor in ons atelier werven we ervaren samenstellers en gecertificeerde lassers aan. Voor ons montageteam zijn dit ervaren monteurs en lassers met ervaring in de staal- en/of machinebouw.” Sandra en Koen Beckers van Breetec waren eerder al te gast in ons zondagsmagazine Het Blijft in de Familie. Herbekijk hier de aflevering:Onze journalist bracht ook een bezoek aan Breetec in As: