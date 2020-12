De boeren in de Hasseltse deelgemeenten Spalbeek, Kermt en Stevoort zijn ongerust. De uitbreiding van de bossen in de ruime omgeving van Herkenrode bedreigt hun activiteiten. En die uitbreiding gold als compensatie voor de ontbossing van de Groene Delle. Maar nu de industrialisering van de Groene Delle van tafel is, is de boscompensatie in Herkenrode niet langer logisch. De landbouwers willen blijven boeren in de groene rand van Hasselt. Ze willen dat de administratie stopt met de voorbereiding van een nieuwe inkleuring van hun weilanden.