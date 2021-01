In TVL Sportcafé blikken we vanavond in Het Moment terug op de bekerfinale in het handbal uit 2015. Toen pakte Roel Valkenborgh zijn eerste prijs met Achilles Bocholt. Intussen zit Valkenborgh, net zoals alle andere handballers, al drie maanden thuis zonder doel of specifieke handbaltraining. En dat begint te wegen.