Drinkwater in Genk en Maasmechelen vervuild met PFAS

Ga je binnenkort op skireis? Dan controleer je best even of je gevaccineerd bent tegen de mazelen. Dat raden onder andere het Departement Zorg van de Vlaamse overheid en het Instituut voor Tropische Geneeskunde aan. Het advies komt er na het uitbreken van de mazelen in skigebieden in onder meer Oostenrijk en Italië. De ziekte is heel besmettelijk, daarom kan je best twee keer gevaccineerd zijn. Reisbureaus krijgen vragen van ongeruste klanten, maar benadrukken dat er geen reden is tot paniek. De skivakanties gaan gewoon door en de reizigers worden voor vertrek geïnformeerd.