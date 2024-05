- Limburg dreigt 22 miljoen euro aan investeringen te verliezen als de Boerenbond de erkenning van Bosland als Nationaal Park blijft dwarsbomen. Dat blijkt uit het verkiezingsdebat de Stoute Stelling op TV Limburg.- Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir levert een vergunning af voor een nieuwe glasfabriek van Trösch in Lommel, goed voor 1.300 nieuwe jobs in Noord-Limburg.- In Zonhoven en in Borgloon verdwijnen dan weer 100 jobs. Drankenproducent Konings ontslaat 1 op 4 werknemers.- Door de aanhoudende regen worden dit weekend evenementen afgelast in Limburg. Volgens onze weerman is het einde van de ellende nog niet in zicht.- En in Maasmechelen doet zich een wel heel bijzonder geval van vandalisme voor. Een boer vernielt er de ingezaaide akkers van zijn collega's.