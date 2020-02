Drugslabo aangetroffen in Tongeren

De ouders van de 3000 leerlingen van het Spectrumcollege in Beringen en Lummen hebben deze morgen van de school een waarschuwing voor oplichting per sms gekregen. Dat gebeurde via het Smartschool-platform en na een melding van een ouder. Die kreeg via sms de vraag om een onbetaalde schoolrekening te betalen en het geld op een zichtrekening te storten. Maar de school bericht niet over schoolrekeningen via sms en stuurt de herinneringsfactuur altijd op met de post. De school vraagt aangifte te doen van mogelijke misbruiken. Bij de politie van Beringen-Ham-Tessenderlo waren deze avond nog geen klachten binnengekomen.