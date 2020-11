Politie CARMA zet een nieuw type flitser in met fors meer mogelijkheden én een grotere ‘pakkans’. Het toestel is erg onopvallend, kan flexibeler ingezet worden en heeft een groter bereik. Het nieuwe toestel, de RT4 van de Gatso T-series, ziet eruit als een zwarte box op een statief. Het zit niet ingebouwd in of verankerd aan een politieauto, maar wordt afzonderlijk opgesteld langs de weg, bijvoorbeeld tussen geparkeerde wagens. De flitser valt amper op en er verschijnt ook geen zichtbare lichtflits omdat de camera met infrarood werkt. Op die manier kan de politie langer controleren op dezelfde plaats zonder opgemerkt of verklikt te worden."Verkeersveiligheid blijft een van onze topprioriteiten. Overdreven snelheid is in veel gevallen een belangrijke factor bij de ernst van verkeersongevallen. Er wordt vooral geflitst op locaties waar eerder veel overtredingen vastgesteld zijn, of waar geregeld ongevallen gebeuren. Dat kan gaan van een zone 30 tot gewestwegen waar je 90 km/u mag rijden. Onze doelstelling is niet om zoveel mogelijk mensen te beboeten, wel om het verkeer veiliger te maken. We hopen dat een verhoogd aantal controles er op termijn zal toe leiden dat men zijn snelheid aanpast," zegt korpschef Frank Mulleners. Met de ‘flitsbox’ kan op meer wegen gecontroleerd worden omdat het toestel weinig plaats inneemt, veel minder dan een klassieke flitswagen. De nieuwe flitser moet niet noodzakelijk vlakbij een politieauto staan. Onbemand dus, maar niet onbewaakt. Er zal altijd begeleiding in de buurt blijven om toezicht te houden op het toestel en vooral om vandalisme tegen te gaan. De nieuwe flitser kan meerdere rijstroken tegelijkertijd controleren, en werkt in het donker. Er is ook een ANPR-functie aanwezig, waardoor het mogelijk is om alle gegevens te checken die gelinkt zijn aan de kentekenplaat. Eerste cijfers De flitser is al enkele keren ingezet en uitgetest, onder andere tijdens de flitsmarathon in oktober, wat een hoog overtredingspercentage van 21% opleverde. Bij een controleactie met interceptie op een zaterdag in oktober varieerde het percentage tussen 4 en 26%. Van een bestuurder die 120 km/u reed in een zone 70 werd het rijbewijs meteen ingetrokken. Nog meer op komst CARMA neemt in de loop van het najaar nog twee flitstoestellen van hetzelfde type in gebruik. In totaal beschikt de zone dan over één flitswagen en drie ‘flitsboxen’. Dit betekent niet noodzakelijk dat er op 4 locaties gelijktijdig mobiel gecontroleerd zal worden. Een eigenschap van de nieuwe toestellen is dat ze ook op een flitspaal gemonteerd kunnen worden. De twee bijkomende flitsers zullen hoofdzakelijk statisch ingezet worden op bestaande palen. Foto: politie CARMA