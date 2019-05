Drugslabo opgerold in hoeve in As

Op de kermis in Genk is gisteravond een jongeman in elkaar geslagen door 5 onbekende mannen. Het slachtoffer werd ook in het bovenbeen gestoken met een scherp voorwerp. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op de kermis in Genk ontstond gisteren rond 23u15 een vechtpartij tussen een 18-jarige man uit Genk en vijf andere mannen. Aan het kruispunt van de Dieplaan met de Jaarbeurslaan werd de Genkenaar bedreigd en een aantal keren geslagen. Hij werd in zijn dijbeen gestoken met een scherp voorwerp en raakte hierdoor gewond. De politie kwam ter plaatse maar kon de daders niet aantreffen. Ze waren te voet gevlucht.Politie CARMA voert verder onderzoek uit.