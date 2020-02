Drugslabo opgerold in Maaseik

In de Koolmijnlaan in Houthalen is gisteren opnieuw een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Die kwam aan het licht nadat er brand was ontstaan. De brandweer moest in de namiddag uitrukken voor een brand aan de achterzijde van een huis in de Koolmijnlaan. Het bleek al snel dat er illegaal sigaretten werden aangemaakt in de woning. Nadat het vuur was geblust, zijn de politie Carma en de douane met een onderzoek gestart. De bewoner van het huis is gearresteerd. Vijf dagen geleden nog werd in een loods in het Europark van Houthalen-Helchteren een illegale sigarettenfabriek aangetroffen. Twee miljoen sigaretten werden toen in beslag genomen.