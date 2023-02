Eindelijk is er een spoor. Bij de zoektocht naar de 75-jarige Emilietta Chini in Maasmechelen is een pantoffel aangetroffen. De pantoffel is gevonden in Eisden bos, vlak achter de plaats waar de vermiste vrouw woensdagavond voor de laatste keer opgemerkt is. De politie heeft een foto van de pantoffel aan de dochter van Emilietta laten zien en volgens haar kan het wel degelijk gaan om een pantoffel van haar moeder. Het is het eerste tastbare spoor, na een zoektocht die nu al vier dagen duurt.