Een 42-jarige man uit Peer is zondagochtend zwaargewond geraakt bij een vechtpartij in Bocholt. Zondag werden vier verdachten gearresteerd. Eén van hen blijft op vraag van de onderzoeksrechter aangehouden. In de nacht van zaterdag op zondag werd de man uit Peer in elkaar geslagen in de Dorpsstraat in Bocholt. Dit gebeurde nadat een discussie uit de hand liep. Een ziekenwagen en de MUG kwamen ter plaatse. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Vier verdachten werden zondag gearresteerd. Het gaat om een 23-jarige man en 19-jarige man uit Bocholt, en een 19-jarige man en 21-jarige man uit Nederland. Eén verdachte mocht beschikken, drie anderen werden maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Deze besliste om één persoon aan te houden en de twee anderen vrij te laten onder voorwaarden. Inmiddels is de toestand van het slachtoffer stabiel. Het onderzoek wordt gevoerd door de politie CARMA onder leiding van de onderzoeksrechter.