- Met de heropening van de terrassen voor de deur waarschuwen de Limburgse ziekenhuizen voor misplaatst optimisme. De coronacijfers in Limburg zijn ronduit slecht en de druk op de ziekenhuizen blijft zeer hoog.- De cafés en restaurants zijn alvast klaar om morgen te heropenen. Hasselt verdubbelt zijn terrasoppervlakte. De politie zet ook extra manschappen in. De Limburgers zijn blij met de opening, maar een deel zegt toch de drukte te laten passeren en pas na het weekend een terrasje te bezoeken.- Gouverneur Lantmeeters gaat nog dit weekend een grondig onderzoek opstarten rond de vroegtijdige vaccinaties van Truiens burgemeester Veerle Heeren en haar entourage.- In het Nationaal Park Hoge Kempen in Maasmechelen investeren ze in zelfrijdende elektrische shuttlewagens.- En in Pelt gaan ze op zoek naar een nieuwe eigenaar voor het mythische Hobos.