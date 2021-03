Druk op Limburgse ziekenhuizen neemt toe

De Limburgse coronacijfers stijgen verder. De afgelopen week raakten 2.221 Limburgers besmet met het virus. En ook de druk op de ziekenhuizen neemt nu toe. Op één week tijd zijn de ziekenhuisopnames met 22 procent gestegen.

De voorbije week testten 2.221 Limburgers positief op het coronavirus. De besmettingswaarde bedraagt intussen 1,19. Dat wil zeggen dat de epidemie nog steeds groeit in onze provincie. En dat is ook te zien in het aantal ziekenhuisopnames. Vandaag liggen er 147 Limburgse coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 47 op de afdeling intensieve zorgen. Daarmee is bijna een derde van de intensieve bedden in Limburg bezet door covid-patiënten. De afgelopen week overleden er 8 Limburgers aan het virus.