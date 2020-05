Druk op ziekenhuizen blijft afnemen

In het revalidatiecentrum van het Jessa Ziekenhuis in Herk-de-Stad herstellen op dit moment heel wat patiënten van het coronavirus. Een daarvan is de 63-jarige Ferdy Jacobs uit Diepenbeek. 18 dagen lang lag hij in coma op de intensieve afdeling van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. In totaal verbleef hij er 50 dagen. Er wacht hem nog een lange revalidatieperiode in Herk-de-Stad, maar dat verloopt vlot. Vandaag zette hij voor onze camera zelfstandig zijn eerste stappen.