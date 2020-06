Druk op ziekenhuizen neemt weer af

De voorbije 24 uur zijn er in Limburg 27 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Dat zijn er 11 meer dan gisteren. In het hele land zijn er 108 nieuwe besmettingen vastgesteld. Daarmee is Limburg al de hele week verantwoordelijk voor een kwart van de besmettingen. Dat heeft te maken met een lichte brandhaard in Zuid-Limburg. Het is nog geen corona-alarm, maar er is wel verhoogde waakzaamheid in de gemeenten Bilzen, Hoeselt, Riemst en Tongeren. Het aantal besmettingen met Covid-19 is in de regio licht gestegen. Een corona-uitbraak in een woonzorgcentrum in Beverst zit daar voor iets tussen. Volgens dokter Pieterjan Geusens van de triagepost in de regio is er nog geen reden tot ongerustheid, al is het wel belangrijk om alert te blijven, genoeg te testen én de coronamaatregelen zo goed mogelijk op te volgen.