- 214 Limburgse bedrijven moeten steun van de overheid teruggeven. Het gaat in totaal om bijna 20 miljoen euro.- Op het grootste drugsproces ooit staan maandag 57 beklaagden voor de rechtbank in Tongeren. Het gaat om de trafiek van cocaïne ter waarde van 3,5 miljard euro.- Met een temperatuur van 20 graden is in Limburg een nieuw dagrecord gebroken. In Pelt was het al druk in het openluchtzwembad.- Veel te warm was het in ieder geval voor het Belgische Kampioenschap sledehonden in Lommel. Vanwege de warmte werd er enkel in de voormiddag gelopen en daar hebben we mooie beelden van.- En in Antwerpen start een bijzondere tentoonstelling van de Genkse kunstenaar Ivan Popovic die slechte herinneringen heeft aan nine eleven in New York.