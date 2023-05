Drukte bij fitnesscentra: jongeren bulken en zitten aan de proteïneshakes om afgetraind lichaam te krijgen

*Bijna vier jaar na de brandstichting in Beringen, waarbij twee brandweermannen om het leven kwamen, start de rechtszaak. Vanaf volgende week vrijdag staan twee meerderjarige verdachten voor de correctionele rechtbank in Hasselt. Naast de nabestaanden en een derde brandweerman, die gewond raakte, stelt ook de stad Beringen zich burgerlijke partij. *Een zware inbraak op de Corda Campus in Hasselt. Die is vrijwel zeker het werk van professionele dieven. *Het is een topweekend voor horeca en toerisme. Nagenoeg alle B&B's in Limburg zijn volzet.*Kan Racing Genk nog de titel pakken? Trainer Wouter Vrancken stoomt zijn ploeg klaar voor de wedstrijd van de laatste kans tegen Union. De twaalfde man moet het verschil maken. *En staat de mooiste perenboom van Limburg niet in Haspengouw maar in het noorden, in Bree?