De N-VA heeft zijn zinnen gezet op het departement welzijn in de volgende Vlaamse regering. Dat werd vandaag duidelijk tijdens de Limburgse verkiezingsmeeting van de N-VA in Heusden-Zolder in aanloop naar de verkiezingen van 9 juni. Kopvrouw Zuhal Demir wil het departement Welzijn, dat decennialang in handen was van cd&v-ministers, naar eigen zeggen weghalen van de zuil-belangen en hervormen in het algemeen belang.