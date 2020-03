DTM Zolder lanceert campagne vol goede moed

Sportief staat er voor STVV nog maar weinig op het spel in de laatste twee duels. Het speelt wel nog tegen Anderlecht in eigen huis én morgen trekt het naar Standard. Dat wordt een beladen duel want de Truienaren dienden een tijdje geleden een klacht in tegen Standard bij de FIFA en het parket Limburg. Alles heeft te maken met de transfer van Junior Edmilson van Standard naar het Qatarese Al Duhail.