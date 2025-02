Dubbel zoveel gedragstrainingen opgelegd na inbreuken met alcohol, drugs en agressie in het verkeer

Gedragstrainingen worden steeds vaker opgelegd als sanctie voor mensen die een verkeersmisdrijf plegen. Dat blijkt uit cijfers die bevoegd Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) vrijgeeft. Op vier jaar tijd is het aantal opgelegde gedragstrainingen rond alcohol, drugs en agressie in het verkeer meer dan verdubbeld.

De afgelopen vier jaar zit het aantal gedragstrainingen duidelijk in de lift. In totaal werden liefst 7.709 dossiers aangemeld. Werden er in 2020 nog 881 gedragstrainingen opgelegd aan individuen, dan waren dat er in 2024 1.990. Het aanbod stijgt mee: in 2020 werden 89 verschillende trainingen georganiseerd, in 2024 waren dat er al 181.

"Gedragstraining doet mensen nadenken"

"Een boete betaal je, dat doet pijn en je gaat verder. Het heeft een tijdelijk effect op je gedrag. Je wilt die boete vermijden. Een gedragstraining gaat een stap verder. Je moet tijd en energie investeren in de stommiteit die je begaan hebt. Je moet nadenken over de gevolgen ervan. De slachtoffers die je had kunnen maken. Dat laat een blijvende indruk na. Onderzoek bewijst dat ook: het recidivepercentage na zo’n training is liefst 41 procent lager dan wanneer je alleen een boete krijgt. Het zorgt voor minder slachtoffers. Dat is waar justitie over gaat," zegt Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA).

Verdrievoudiging van dossiers in Limburg

Opvallend zijn de cijfers voor Limburg en Oost-Vlaanderen. De dunbevolkte provincie Limburg telde in 2024 maar liefst 343 dossiers, terwijl het dichter bevolkte Oost-Vlaanderen 'slechts’ 186 dossiers telde. In Vlaams-Brabant moesten 695 personen in 2024 een gedragstraining volgen wegens problematisch gedrag in het verkeer. Daarna volgen Antwerpen met 400 dossiers en West-Vlaanderen met 366 dossiers.

Er is ook een merkbare stijging te zien over de laatste vier jaar. In Limburg was er een fikse toename van 122 naar 343, bijna een verdrievoudiging is dat. Ook in Antwerpen steeg het aantal dossiers van 322 naar 400. En in Vlaams-Brabant ging men van 189 dossiers in 2020 naar 695 dossiers in 2024.

Het aanbod wordt gecoördineerd door Agentschap Justitie en Handhaving (AJH) en op het terrein georganiseerd door verkeersinstituut Vias.