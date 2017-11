Duchâtelet: ''Japanse investering in STVV biedt economische opportuniteiten voor Sint-Truiden''

Er is een tekort aan Belgische vrachtwagenchauffeurs in Limburg. Zo zijn er in onze provincie 200 openstaande vacatures die maar niet ingevuld geraken. Eén van de oorzaken is de hoge kostprijs van de opleidingen. De transportsector in Limburg start daarom met gratis opleidingen voor toekomstige vrachtwagenchauffeurs. In twee jaar tijd moeten er minstens 120 jobs bijkomen.