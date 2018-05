Duits koppel gewond na ontploffing op plezierjacht in Kanne

Overpelt start zondag 6 mei met de verdelging van processierupsen in de gemeente. Die zitten momenteel in hun juiste levensfase. Er zal zo lang het weer meezit – niet te koud, niet te veel wind en geen regen – ononderbroken dag en nacht gespoten worden tot alle bomen behandeld zijn. ‘s Nachts zal er overwegend gespoten worden op de fietspaden en in gebieden wat verder van de bebouwingen en overdag zullen de particuliere bomen behandeld worden. Naar schatting zal deze verdelging een tweetal weken in beslag nemen. Overpelt behandelt niet alleen de eiken op het openbaar domein, maar ook bij particulieren. Die kunnen elk voorjaar hun eikenbomen melden tot uiterlijk 30 maart. Ze worden dan opgenomen in het draaiboek van de preventieve behandeling. De eiken bij particulieren worden in ieder geval overdag behandeld. Het product waarmee gesproeid wordt is biologisch afbreekbaar en heeft enkel effect op de eikenprocessierupsen. Door deze preventieve besproeiing hoopt de gemeente de ellende te voorkomen die de irriterende haartjes van de rups teweeg brengen.