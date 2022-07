Duitse herdershonden laten zich van hun beste kant zien

Het is verboden aan watersport te doen op het Schulensmeer. Er zijn blauwalgen ontdekt en contact met die bacteriën houdt gezondheidsrisico's in. Het recreatieverbod gaat vanmiddag in. Dit zijn nog archiefbeelden. De gele vlag is momenteel gehesen. Het is dus verboden om te surfen en aan de waterlijn op het strand te spelen. Wat wel kan voor wie ouder is dan twaalf dat is zeilen, kajakken en roeien. Contact met water moet daarbij wel vermeden worden. Ook vissen vanaf de oever blijft mogelijk. De hengelaars moeten dan wel in het bezit zijn van niet-besmet water en zeep. Het warme weer is de oorzaak van de bloei van blauwalgen. Het recreatieverbod geldt tot nader bericht. Wie in contact komt met blauwalgen krijgt last van irritaties aan ogen en huid. Andere klachten zijn koorts, hoofdpijn, gezwollen lippen en maag- en darmklachten, zoals diarree en overgeven.