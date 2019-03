Duitse international Jan Zimmermann moet geblesseerde Blankenau vervangen bij Maaseik

Duits international Jan Zimmermann zal Jay Blankenau vervangen bij Greenyard Maaseik. Dat laat de club net weten. Blankenau zal de rest van het seizoen uit zijn met een rugblessure. Greenyard Maaseik ging met het oog op de komende wedstrijden op zoek naar een ‘Medical Joker’. Die rol is weggelegd voor Zimmermann. Daarnet arriveerde Jan Zimmermann in Maaseik. Tot huidig weekend was Zimmermann nog set-up bij het Duitse Berlin Recycling Volleys. Hij speelde eerder al op spelverdeling bij Friedrichshafen, United Volleys Rhein-Main en het Franse Poitiers. Indrukwekkend palmares Jan Zimmermann is Duits kampioen (2015), bekerwinnaar (2014 en 2015), heeft 74 selecties voor de Mannschaft op de teller en was erbij toen Duitsland in 2017 zilver pakte op het EK. Kortom, een speler met een indrukwekkend palmares. Het is nu afwachten of de Duitser op enkele dagen tijd ingespeeld geraakt in de nieuwe ploeg. Bij Greenyard Maaseik zijn ze alvast opgetogen over zijn komst.